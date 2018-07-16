Житель Суворова угрожал взорвать город

Пьяный мужчина позвонил в ЕДДС и заявил, что заминировал город и взял в заложники людей. Сообщение оказалось ложным.

В Суворове возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Он обвиняется в ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, совершенное из хулиганских побуждений).

По версии следствия, 11 июля 2018 года около девяти вечера пьяный мужчина, находясь в кафе-баре, позвонил в ЕДДС Суворовского района и заявил, что заминировал весь город и взял в заложники людей. Сообщение оказалось ложным.

– В результате действий подозреваемого был нанесен вред общественной безопасности, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.