В ДТП на Московском шоссе в Туле погиб водитель такси

Еще три человека серьезно пострадали.

Дорожно-транспортное происшествие на Московском шоссе в Туле в деревне Семеновка произошло около получаса назад. Здесь лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia (такси «Максим») и Hyundai.

В результате аварии от полученных травм погиб водитель такси. Три его пассажира серьезно пострадали.

Как отмечают пострадавшие, Hyundai неожиданно вылетел на встречную полосу и врезался в ехавшее по своей полосе такси.

Сейчас на месте работают медики, сотрудники МЧС и полицейские. Обстоятельства аварии уточняются.