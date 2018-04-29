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В ДТП на Московском шоссе в Туле погиб водитель такси

В ДТП на Московском шоссе в Туле погиб водитель такси

Еще три человека серьезно пострадали.

Дорожно-транспортное происшествие на Московском шоссе в Туле в деревне Семеновка произошло около получаса назад. Здесь лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia (такси «Максим») и Hyundai.

В результате аварии от полученных травм погиб водитель такси. Три его пассажира серьезно пострадали. 

Как отмечают пострадавшие, Hyundai неожиданно вылетел на встречную полосу и врезался в ехавшее по своей полосе такси.

Сейчас на месте работают медики, сотрудники МЧС и полицейские. Обстоятельства аварии уточняются.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:13 +1
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