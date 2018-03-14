Фото из группы: «ЧП Новомосковск».
В Новомосковске в серьезном ДТП пострадали пять человек
Вся информация об аварии устанавливается.
13 марта в 16.35 в Новомосковске на Комсомольском шоссе произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу транспортному средству и врезался в «Ладу Приора».
Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали пять человек: оба водителя, 24-летний пассажир ЗАЗа, 53-летняя и 40-летняя пассажирки «Лады». Информация о состоянии пострадавших уточняется.
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