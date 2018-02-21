Житель Кимовска оставил соседа без одежды, пока тот находился в полиции

Кадр из фильма "Операция Ы и другие приключения Шурика"

Вор был задержан, у него обнаружены и изъяты похищенные вещи.

Полицейские в Кимовске задержали подозреваемого в краже. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник решил совершить хищение, зная, что проживающий хозяин квартиры задержан полицейскими по подозрению в причинении вреда здоровью.

Подозреваемый решил украсть одежду, оставшуюся в квартире задержанного. Разбив окно, он проник в помещение и забрал чужие вещи. В полицию обратилась мать потерпевшего.

Полицейские опросили местных жителей и провели мероприятия по выяснению деталей случившегося. В результате был задержан 32-летний неработающий ранее судимый местный житель. Он признался в краже, у него обнаружено и изъято похищенное. Возбуждено и расследуется уголовное дело.