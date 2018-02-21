новости
новости
Регистрация
Житель Кимовска оставил соседа без одежды, пока тот находился в полиции
Кадр из фильма "Операция Ы и другие приключения Шурика"

Житель Кимовска оставил соседа без одежды, пока тот находился в полиции

Вор был задержан, у него обнаружены и изъяты похищенные вещи.

Полицейские в Кимовске задержали подозреваемого в краже. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник решил совершить хищение, зная, что проживающий хозяин квартиры задержан полицейскими по подозрению в причинении вреда здоровью.

Подозреваемый решил украсть одежду, оставшуюся в квартире задержанного. Разбив окно, он проник в помещение и забрал чужие вещи. В полицию обратилась мать потерпевшего.

Полицейские опросили местных жителей и провели мероприятия по выяснению деталей случившегося. В результате был задержан 32-летний неработающий ранее судимый местный житель. Он признался в краже, у него обнаружено и изъято похищенное. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
кражауголовное делопреступлениеУМВД России по Тульской области
Место
Тульская областьКимовск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

При столкновении «Нивы» с «Волгой» под Тулой пострадали три человека
При столкновении «Нивы» с «Волгой» под Тулой пострадали три человека
Тульские силовики выявили нарушения миграционного законодательства
Тульские силовики выявили нарушения миграционного законодательства
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.