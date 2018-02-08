Тулячка отказалась подвезти незнакомца, тогда он угнал ее авто

Автоледи на несколько секунд оставила машину без присмотра.

Полицейские в Туле установили подозреваемого в угоне автомобиля. Жертвой преступления стала неосмотрительная владелица машины ВАЗ-2107.

Происшествие случилось накануне. Тулячка подъехала на своем авто к подъезду дома — она хотела забрать из почтового ящика платежные квитанции. Автоледи не заглушила двигатель «Жигулей», чтобы прогреть автомобиль, а сама на несколько секунд отлучилась. Этим и воспользовался угонщик.

По предварительным данным, мужчина внезапно решил угнать «семерку», чтобы добраться до своего места жительства.

Обнаружив пропажу, тулячка обратилась в полицию. Она описала возможные приметы злоумышленника, так как перед входом в подъезд к ней обратился неизвестный с просьбой довезти его до дома. Жертва угона предположила, что именно этот мужчина и угнал авто.

– При проведении оперативных мероприятий полицейские обнаружили и транспортное средство, и подозреваемого в угоне. 44-летний неработающий житель Скуратовского микрорайона признался в содеянном. Автомобиль возвращен законной владелице.

В отделе полиции «Скуратовский» возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.