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В Белёве у 70-летней женщины из дома украли юбилейные медали

В Белёве у 70-летней женщины из дома украли юбилейные медали

Злоумышленница пробралась в помещение через форточку.

В Белёве в полицию обратилась 70-летняя местная жительница. Она заявила, что из ее частного дома неизвестный украл мобильный телефон и юбилейные медали родственника.

По предварительным данным, злоумышленник пробрался в дом через форточку. 

В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили личность подозреваемой. Ею оказалась 29-летняя ранее судимая женщина. Похищенные вещи были обнаружены.

– В межмуниципальном отделе МВД России «Белёвский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:15 +3
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