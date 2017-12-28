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В Тульской области в страшном ДТП погиб мужчина
Фото УГИБДД по Тульской области и ГУ МЧС по Тульской области.

В Тульской области в страшном ДТП погиб мужчина

Автомобиль «Хёндэ Санта Фе» перевернулся в кювет.

27 декабря в 23.20 на 13-м километре автодороги «Быковка-Богородицк» 29-летний водитель автомобиля «Хёндэ Санта Фе», предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Также в ДТП пострадали три пассажира: две 19-летние девушки и 27-летний молодой человек.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:51 +3
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