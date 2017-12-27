Приставы списали у тулячки 146 тысяч рублей со счета в банке

На исполнение в отдел судебных приставов Центрального района Тулы поступило исполнительное производство о взыскании с жительницы города задолженности по налогам в размере более 146 тысяч рублей. Тулячка своевременно была уведомлена о возбуждении исполнительного производства, однако не торопилась принимать меры по погашению долга.

ФССП установила, что у неплательщицы есть счет в банке. Руководствуясь ФЗ «Об исполнительном производстве», судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете.

Задолженность была погашена в полном объеме.

Следует отметить, что в целях обеспечения исполнения требований исполнительных документов судебные приставы обращают взыскание на денежные средства, находящиеся на счетах в банках и кредитных организациях. При поступлении постановления в банк или иную кредитную организацию все денежные средства на счете блокируются до списания долга в полном объеме.

Чтобы избежать применения подобных мер принудительного исполнения, УФССП России по Тульской области настоятельно рекомендует гражданам Тульской области воспользоваться информационным сервисом «Банк данных исполнительных производств», который функционирует на официальном интернет-сайте УФССП России по Тульской области и позволяет оперативно получить информацию о своих долгах, а также оплатить их в режиме онлайн.

Также разработано приложение к банку данных исполнительных производств для следующих мобильных устройств: Android, iPhone и Windows Phone. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазина» приложений Google Play, из App Store на iPhone, набрав в поиске: «фссп».