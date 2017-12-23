В Туле предприниматель оштрафован за продажу некачественного смартфона

Помимо этого, продавец должен выплатить клиенту компенсацию и неустойку.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области помогло покупателю вернуть деньги за некачественный смартфон.

Туляк приобрёл гаджет в одном из розничных магазинов. В процессе использования выяснилось, что аппарат бракованный. Законное требование клиента о возврате денег продавец не удовлетворил.

Официальной причиной послужило отсутствие заводских дефектов и некачественное самостоятельное обновление покупателем программного обеспечения. Клиент обратился за помощью в Роспотребнадзор.

В суде было доказано, что за время пользования аппаратом программное обеспечение не обновлялось, а продавец не попытался урегулировать спор в досудебном порядке.

Судебным решением иск Роспотребнадзора к предпринимателю удовлетворён – с продавца взыскали государственную пошлину, стоимость смартфона, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.