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Под Кимовском в лобовом столкновении пострадали три человека
Фото УГИБДД по Тульской области.

Под Кимовском в лобовом столкновении пострадали три человека

Столкнулись ВАЗ-21120 и ВАЗ-21043.

14 декабря в 9.45 на 11-м километре автодороги «Кимовск — Новольвовск» 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120, предположительно, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-21043.

В аварии пострадали 59-летний водитель четверки и два его пассажира — 41-летний и 69-летний мужчины. Все трое были доставлены в медицинское учреждение. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:27 0
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