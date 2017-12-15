Под Кимовском в лобовом столкновении пострадали три человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

14 декабря в 9.45 на 11-м километре автодороги «Кимовск — Новольвовск» 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120, предположительно, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-21043.

В аварии пострадали 59-летний водитель четверки и два его пассажира — 41-летний и 69-летний мужчины. Все трое были доставлены в медицинское учреждение. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.