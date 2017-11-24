Сергей Галкин наградил туляков, задержавших преступника на ул. Ряжской

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин вручил тулякам Сергею Яшкину и Сергею Белосветову благодарственные письма за содействие в раскрытии преступления.

Напомним, поздним вечером 15 ноября на улице Ряжской в Туле злоумышленник напал на 37-летнюю женщину. Угрожая ей ножом, он потребовал отдать имеющиеся ценности. Похититель забрал у жертвы сумку с документами и кошельком. Преступник попытался скрыться, но его задержали трое прохожих. Они удерживали злоумышленника до приезда полицейских.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».