Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.
Сергей Галкин наградил туляков, задержавших преступника на ул. Ряжской
Инцидент произошел 15 ноября.
Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин вручил тулякам Сергею Яшкину и Сергею Белосветову благодарственные письма за содействие в раскрытии преступления.
Напомним, поздним вечером 15 ноября на улице Ряжской в Туле злоумышленник напал на 37-летнюю женщину. Угрожая ей ножом, он потребовал отдать имеющиеся ценности. Похититель забрал у жертвы сумку с документами и кошельком. Преступник попытался скрыться, но его задержали трое прохожих. Они удерживали злоумышленника до приезда полицейских.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».
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