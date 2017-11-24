новости
новости
Регистрация
Сергей Галкин наградил туляков, задержавших преступника на ул. Ряжской
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Сергей Галкин наградил туляков, задержавших преступника на ул. Ряжской

Инцидент произошел 15 ноября.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин вручил тулякам Сергею Яшкину и Сергею Белосветову благодарственные письма за содействие в раскрытии преступления.

Напомним, поздним вечером 15 ноября на улице Ряжской в Туле злоумышленник напал на 37-летнюю женщину. Угрожая ей ножом, он потребовал отдать имеющиеся ценности. Похититель забрал у жертвы сумку с документами и кошельком. Преступник попытался скрыться, но его задержали трое прохожих. Они удерживали злоумышленника до приезда полицейских.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:01 +8
Другие статьи по темам
Люди
Сергей Галкин
Место
Тула
Прочее
преступникразбойуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жуткое ДТП в Тульской области: виновник получил срок
Жуткое ДТП в Тульской области: виновник получил срок
Туляк украл машину с помощью эвакуатора
Туляк украл машину с помощью эвакуатора
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.