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Очевидцы: В Ясногорске автомобиль сбил женщину, а второй переехал ее
Фото: vk.com/nash_yasnogorsk.

Очевидцы: В Ясногорске автомобиль сбил женщину, а второй переехал ее

Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

Сегодня, 14 ноября, в Ясногорске на улице Заводской днем насмерть сбили женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом пишет сообщество «Наш Ясногорск». В УГИБДД по Тульской области подтвердили факт ДТП.

Однако ситуация не так проста, как кажется. По словам очевидцев, женщину сбил один водитель, а еще один переехал ее. Причем, по некоторым данным, именно второй водитель оставил место ДТП. Эту информацию в региональном ГИБДД пока не подтвердили.

В какой момент скончалась женщина, установят экспертизы.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:05 +6
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