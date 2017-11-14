Очевидцы: В Ясногорске автомобиль сбил женщину, а второй переехал ее

Фото: vk.com/nash_yasnogorsk.

Сегодня, 14 ноября, в Ясногорске на улице Заводской днем насмерть сбили женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом пишет сообщество «Наш Ясногорск». В УГИБДД по Тульской области подтвердили факт ДТП.

Однако ситуация не так проста, как кажется. По словам очевидцев, женщину сбил один водитель, а еще один переехал ее. Причем, по некоторым данным, именно второй водитель оставил место ДТП. Эту информацию в региональном ГИБДД пока не подтвердили.

В какой момент скончалась женщина, установят экспертизы.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.