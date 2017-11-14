Убийство парня в Детском парке Новомосковска: задержаны двое рабочих

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Подозреваемых установили по записям с камер видеонаблюдения.

11 ноября в Новомосковске в Детском парке было найдено тело 22-летнего молодого человека. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личности подозреваемых. По предварительным данным, к убийству причастны двое рабочих, трудившихся и проживавших неподалеку от места происшествия.

– Поздним вечером рабочие увидели молодого человека, и у них внезапно возник умысел на хищение имущества. Предположительно, злоумышленники избили парня и забрали его ценные вещи. От полученных травм потерпевший впоследствии скончался, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Один из подозреваемых был обнаружен в строительном вагончике, где проживал. У полицейских была информация, что другой соучастник собирается покинуть территорию региона.

Мужчину обнаружили на автодороге М-2, когда тот ожидал междугородный автобус.

Сейчас подозреваемые доставлены в отдел МВД для разбирательства.