ДТП с «перевертышем» в Туле на ул. Кирова: водителя «Хонды» до сих пор не нашли

Фото Lexus650, Леонида Почекина и Вероники Лежниной.

Мужчина бросил машину и сбежал с места происшествия. Сейчас его разыскивают полицейские.

Вчера, 11 октября, в 22.15 серьезная авария произошла в Туле на пересечении улиц Кирова и Замочной. Стали известны некоторые детали этого ДТП.

Водитель автомобиля «Хонда Цивик», по предварительной информации, при повороте налево не пропустил УАЗ-«Патриот» и врезался в него. От удара УАЗ опрокинулся. В ДТП пострадал 32-летний водитель «перевертыша», после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Водитель «Хонды» бросил машину и сбежал с места происшествия.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности и местонахождения водителя. Если вам что-то известно об этом человеке, сообщите в УГИБДД по телефонам: 32-45-00, 32-45-02.