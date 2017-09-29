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«Тулица» проиграла первый матч в Санкт-Петербурге

«Тулица» проиграла первый матч в Санкт-Петербурге

Наша команда уступила соперницам из «Ленинградки-2».

Волейбольная «Тулица» принимает участие в международном турнире в Санкт-Петербурге. В стартовом матче соревнований наша команда встречалась с хозяйками площадки «Ленинградкой». Уступив в первой партии (13:25), тульские волейболистки смогли навязать борьбу в начале второго сета (8:3). Однако серия собственных ошибок и результативная игра в атаке соперниц привели к поражению во второй партии (19:25) и 2:0 по сетам.

Следующие соперницы «Тулицы» — LP-Viesti и «Ленинградки-2». Полное расписание игр смотрите здесь.

Статистика игроков ВК «Тулица»:

  • Растыкус В. — 5 (атк: 4, пдч: 1),
  • Короваева А. — 5 (атк: 5),
  • Щуринова А. — 4 (атк: 3, блк: 1),
  • Вязовик О. — 3 (атк: 3),
  • Малова О. — 2 (атк: 1, блк: 1),
  • Бояркина Е. — 1 (атк: 1),

Вторая команда из Тулы, «ТулГУ», которая в предстоящем сезоне будет выступать в чемпионате России в Высшей лиге «Б», стартовала на товарищеском турнире в Тамбове. В первой игре в трех партиях были обыграны соперницы из Рязани.

«ТулГУ» (Тула) — «РязГМУ» (Рязань) — 3:0

Расписание игр

29.09.17

  • «РязГМУ» (Рязань) — «ИГХТУ» (Иваново) — 16.00
  • «ТГУ» (Тамбов) — «БГТУ» (Белгород) — 18.00

30.09.17

  • «ТулГУ» (Тула) — «БГТУ» (Белгород) — 16.00
  • «ТГУ» (Тамбов) — «ИГХТУ» (Иваново) — 18.00

01.10.17

  • «ТулГУ» (Тула) — «ИГХТУ» (Иваново) — 16.00
  • «РязГМУ» (Рязань) — «ТГУ» (Тамбов) — 18.00

02.10.17

  • «РязГМУ» (Рязань) — «БГТУ» (Белгород) — 11.00
  • «ТГУ» (Тамбов) — «ТулГУ» (Тула) — 13.00
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:36 +1
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