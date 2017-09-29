«Тулица» проиграла первый матч в Санкт-Петербурге
Наша команда уступила соперницам из «Ленинградки-2».
Волейбольная «Тулица» принимает участие в международном турнире в Санкт-Петербурге. В стартовом матче соревнований наша команда встречалась с хозяйками площадки «Ленинградкой». Уступив в первой партии (13:25), тульские волейболистки смогли навязать борьбу в начале второго сета (8:3). Однако серия собственных ошибок и результативная игра в атаке соперниц привели к поражению во второй партии (19:25) и 2:0 по сетам.
Следующие соперницы «Тулицы» — LP-Viesti и «Ленинградки-2». Полное расписание игр смотрите здесь.
Статистика игроков ВК «Тулица»:
- Растыкус В. — 5 (атк: 4, пдч: 1),
- Короваева А. — 5 (атк: 5),
- Щуринова А. — 4 (атк: 3, блк: 1),
- Вязовик О. — 3 (атк: 3),
- Малова О. — 2 (атк: 1, блк: 1),
- Бояркина Е. — 1 (атк: 1),
Вторая команда из Тулы, «ТулГУ», которая в предстоящем сезоне будет выступать в чемпионате России в Высшей лиге «Б», стартовала на товарищеском турнире в Тамбове. В первой игре в трех партиях были обыграны соперницы из Рязани.
«ТулГУ» (Тула) — «РязГМУ» (Рязань) — 3:0
Расписание игр
- «РязГМУ» (Рязань) — «ИГХТУ» (Иваново) — 16.00
- «ТГУ» (Тамбов) — «БГТУ» (Белгород) — 18.00
30.09.17
- «ТулГУ» (Тула) — «БГТУ» (Белгород) — 16.00
- «ТГУ» (Тамбов) — «ИГХТУ» (Иваново) — 18.00
01.10.17
- «ТулГУ» (Тула) — «ИГХТУ» (Иваново) — 16.00
- «РязГМУ» (Рязань) — «ТГУ» (Тамбов) — 18.00
- «РязГМУ» (Рязань) — «БГТУ» (Белгород) — 11.00
- «ТГУ» (Тамбов) — «ТулГУ» (Тула) — 13.00