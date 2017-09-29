«Тулица» проиграла первый матч в Санкт-Петербурге

Волейбольная «Тулица» принимает участие в международном турнире в Санкт-Петербурге. В стартовом матче соревнований наша команда встречалась с хозяйками площадки «Ленинградкой». Уступив в первой партии (13:25), тульские волейболистки смогли навязать борьбу в начале второго сета (8:3). Однако серия собственных ошибок и результативная игра в атаке соперниц привели к поражению во второй партии (19:25) и 2:0 по сетам.

Следующие соперницы «Тулицы» — LP-Viesti и «Ленинградки-2». Полное расписание игр смотрите здесь.