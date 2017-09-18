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В Ефремове заведующая детским садом получала зарплату за несуществующего работника
Женщину осудили за мошенничество.
Ефремовский районный суд признал виновной 66-летнюю заведующую детским садом по статье «Мошенничество».
Женщина, используя свое служебное положение, фиктивно приняла на работу сторожа. На него злоумышленница оформила в бухгалтерии пособие на санаторно – курортное лечение, премию и материальную помощь на общую сумму 30 323,40 рублей. Деньги обвиняемая присвоила себе.
Во время судебного заседания женщина признала полностью свою вину, раскаялась в содеянном и возместила материальный ущерб в полном объеме.
Суд эти обстоятельства учел и назначил ей штраф 102 000 рублей.
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