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В Туле ремонтируют люки смотровых колодцев и ливневые решетки
Фото пресс-службы администрации Тулы и из архива Myslo.

В Туле ремонтируют люки смотровых колодцев и ливневые решетки

Работы выполняются подрядной организацией ООО «Русстрой».

За прошедшую неделю выполнены работы по ремонту люков смотровых колодцев и дождеприемных решеток по следующим объектам:

  • ул. Новоселов — установка камер смотровых колодцев (днища и стеновые кольца) — 5 шт.
  • ул. Л. Толстого, 61 — поднятие люков смотровых колодцев в уровень с проезжей частью:

Также проводится восстановление работоспособности ливневой канализации у Могилевского сквера (от ул. Рязанской, 1 до пр. Ленина и по пр. Ленина от ул. Рязанской до ул. Ак. Павлова).

Работы выполняет ООО «СК Промстройгрупп». Закончены работы по шурфлению инженерных коммуникаций, расположенных в зоне производства работ. Подрядная организация приступает к земляным работам для монтажа водопропускной трубы и смотровых колодцев вдоль ул. Рязанской.

Так что, возможно, в скором времени лужи-моря на педуниверситете перестанут быть нормой.

 

сегодня, в 16:56 +2
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