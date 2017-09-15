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По факту отравления женщины угарным газом в Ефремове возбуждено уголовное дело

По факту отравления женщины угарным газом в Ефремове возбуждено уголовное дело

Следователи выясняют ответственных за техническое обслуживание и исправное состояние газового оборудования, установленного в квартире.

Напомним, 11 сентября в одной из квартир в Ефремове семья отравилась угарным газом. 35-летняя женщина скончалась на месте происшествия, двое ее несовершеннолетних детей доставлены в больницу.

14 сентября по данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняют ответственных за техническое обслуживание и исправное состояние газового оборудования, установленного в квартире.

Ход расследования дела взят на контроль руководителем следственного управления А. Ю. Стариковым.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:34 0
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