Фото: пресс-служба МЧС по Тульской области
В Туле в квартире на Одоевском шоссе произошел пожар
Пострадал 52-летний мужчина.
10 сентября в полночь на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступил звонок о пожаре в квартире на Одоевском шоссе в Туле.
Пожарные прибыли на место в 0.06, и уже в 0.11 огонь был ликвидирован.
При пожаре пострадал 52-летний мужчина. Он отравился угарным газом.
В результате происшествия в коридоре сгорела мебель, закоптились стены и потолок по всей квартире.
Сейчас причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия привлекалось 9 человек и 4 единицы техники МЧС России.
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