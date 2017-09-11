В Туле в квартире на Одоевском шоссе произошел пожар

Фото: пресс-служба МЧС по Тульской области

10 сентября в полночь на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступил звонок о пожаре в квартире на Одоевском шоссе в Туле.

Пожарные прибыли на место в 0.06, и уже в 0.11 огонь был ликвидирован.

При пожаре пострадал 52-летний мужчина. Он отравился угарным газом.

В результате происшествия в коридоре сгорела мебель, закоптились стены и потолок по всей квартире.

Сейчас причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия привлекалось 9 человек и 4 единицы техники МЧС России.