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В Туле в квартире на Одоевском шоссе произошел пожар
Фото: пресс-служба МЧС по Тульской области

В Туле в квартире на Одоевском шоссе произошел пожар

Пострадал 52-летний мужчина.

10 сентября в полночь на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступил звонок о пожаре в квартире на Одоевском шоссе в Туле.

Пожарные прибыли на место в 0.06, и уже в 0.11 огонь был ликвидирован.

При пожаре пострадал 52-летний мужчина. Он отравился угарным газом.

В результате происшествия в коридоре сгорела мебель, закоптились стены и потолок по всей квартире.

Сейчас причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия привлекалось 9 человек и 4 единицы техники МЧС России.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:25 0
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