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Тульский завод «Октава» объявляет набор сотрудников

Тульский завод «Октава» объявляет набор сотрудников

На производстве открыты вакансии токарей, литейщиков пластмасс, инженеров-конструкторов и технологов.

Впервые за 25 лет тульский завод «Октава» объявил о наборе новых сотрудников  рабочих и инженерных специальностей. На текущий момент открыто 28 вакансий. Завод испытывает острую нехватку токарей, слесарей, фрезеровщиков, литейщиков пластмасс, инженеров-конструкторов и технологов. Кадровые изменения – важная часть программы госкорпорации «Ростех» по восстановлению предприятия.

На пике развития завода численность сотрудников составляла восемь тысяч человек. Сегодня на «Октаве» трудятся 350 специалистов. По результатам проведенного аудита текущего кадрового состава предприятия, средний возраст сотрудников завода  составляет 54 года. Выход на пенсию  профессиональных кадров – серьёзная одна проблема, которую необходимо решить новому руководству. Сейчас идет активный подбор молодых специалистов.

Для привлечения молодежи на «Октаве» внедряется особая мотивационная программа, а также формируется Совет молодых специалистов. Для поддержки квалифицированных кадров разрабатывается положение о премировании по результатам деятельности.

Заработная плата токаря на заводе «Октава» составляет 30-50 тысяч рублей.  В ближайшем будущем тарифные ставки для инженеров и рабочих будут увеличены. Полный список вакансий опубликован на официальном сайте завода.  

Напомним, создание рабочих мест в регионе – одна из ключевых мер, которые необходимо реализовать в Тульской области для повышения качества и уровня жизни граждан. Об этом неоднократно заявлял губернатор Алексей Дюмин в рамках разработки и реализации программы  социально-экономического развития региона.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:36 +2
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