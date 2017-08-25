новости
новости
Регистрация
В Туле выберут самую красивую девушку года

В Туле выберут самую красивую девушку года

Тулячек приглашают принять участие в кастинге для участия в XI областном конкурсе красоты «Мисс Тула – 2017».

Модельное агентство Linda, Министерство культуры правительства Тульской области и дирекция национального конкурса «Мисс Россия» приглашают девушек на кастинг для участия в XI областном конкурсе красоты «Мисс Тула – 2017».


Анастасия Шишиморова, «Мисс Тула — 2016».

Приглашаются девушки от 15 до 23 лет ростом от 170 см. Отбор участниц состоится по адресу: Тула, ул. К. Цеткин, 4, офис 304 (БЦ «Альянс»).
Запись на кастинг по телефону 704-734.

Для кастинга предусмотрен дресс-код:

  • туфли на каблуке,
  • нейтральный make-up,
  • резинка для волос.

Финал областного конкурса красоты состоится 17 ноября на сцене Тульской областной филармонии.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 16:13 0
Другие статьи по темам
Событие
конкурс краостыкастинготбор участниц
Люди
Анастасия Шишиморова
Место
Тульская областная филармония

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области «бесправный» водитель мопеда попал в ДТП
В Тульской области «бесправный» водитель мопеда попал в ДТП
Молодежка «Арсенала» сыграла вничью с пермяками
Молодежка «Арсенала» сыграла вничью с пермяками
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.