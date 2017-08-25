В Туле выберут самую красивую девушку года

Тулячек приглашают принять участие в кастинге для участия в XI областном конкурсе красоты «Мисс Тула – 2017».

Модельное агентство Linda, Министерство культуры правительства Тульской области и дирекция национального конкурса «Мисс Россия» приглашают девушек на кастинг для участия в XI областном конкурсе красоты «Мисс Тула – 2017».

Приглашаются девушки от 15 до 23 лет ростом от 170 см. Отбор участниц состоится по адресу: Тула, ул. К. Цеткин, 4, офис 304 (БЦ «Альянс»).

Запись на кастинг по телефону 704-734.



Для кастинга предусмотрен дресс-код:

туфли на каблуке,

нейтральный make-up,

резинка для волос.

Финал областного конкурса красоты состоится 17 ноября на сцене Тульской областной филармонии.