В Туле выберут самую красивую девушку года
Тулячек приглашают принять участие в кастинге для участия в XI областном конкурсе красоты «Мисс Тула – 2017».
Модельное агентство Linda, Министерство культуры правительства Тульской области и дирекция национального конкурса «Мисс Россия» приглашают девушек на кастинг для участия в XI областном конкурсе красоты «Мисс Тула – 2017».
Анастасия Шишиморова, «Мисс Тула — 2016».
Приглашаются девушки от 15 до 23 лет ростом от 170 см. Отбор участниц состоится по адресу: Тула, ул. К. Цеткин, 4, офис 304 (БЦ «Альянс»).
Запись на кастинг по телефону 704-734.
Для кастинга предусмотрен дресс-код:
- туфли на каблуке,
- нейтральный make-up,
- резинка для волос.
Финал областного конкурса красоты состоится 17 ноября на сцене Тульской областной филармонии.
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