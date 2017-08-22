Погода в Туле 23 августа: облачность, дождь с грозой и градом

В среду в регионе ожидается облачность с прояснениями. Такие данные приводит Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью небольшой, местами умеренный дождь. Днем сильный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 8 мм). Местами гроза, возможен град.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с, во время грозы порывы до 18 метров в секунду. Немного похолодает – ночью температура в пределах 15-20 градусов выше нуля, днём – до +27. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.