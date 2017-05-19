новости
новости
Регистрация
В Тульской области «бесправная» автоледи сбила подростка
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области «бесправная» автоледи сбила подростка

К счастью, 14-летний мальчик не получил серьезных травм.

18 мая в 17.05 на 9-м километре автодороги «Чернь-Медведки» 24-летняя девушка, управляя автомобилем «Киа Соренто», не имея прав на управление транспортным средством, сбила 14-летнего мальчика. Подросток в этот момент шел по левому краю проезжей части дороги, навстречу машине.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в результате ДТП пострадал пешеход. После оказания медицинской помощи мальчика отпустили домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:30 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
пострадавшийбез прав

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Матч «Арсенала» с чемпионом страны рассудит Александр Егоров
Матч «Арсенала» с чемпионом страны рассудит Александр Егоров
ЕГЭ по истории станет обязательным через три года
ЕГЭ по истории станет обязательным через три года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.