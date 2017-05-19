В Тульской области «бесправная» автоледи сбила подростка

Фото УГИБДД по Тульской области.

К счастью, 14-летний мальчик не получил серьезных травм.

18 мая в 17.05 на 9-м километре автодороги «Чернь-Медведки» 24-летняя девушка, управляя автомобилем «Киа Соренто», не имея прав на управление транспортным средством, сбила 14-летнего мальчика. Подросток в этот момент шел по левому краю проезжей части дороги, навстречу машине.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в результате ДТП пострадал пешеход. После оказания медицинской помощи мальчика отпустили домой.