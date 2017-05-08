Причиной схода трамвая с рельсов стал металлический обломок

Вагон сошел с путей в 7.38. Ревизоры предприятия МКП «Тулгорэлектротранс» оперативно выехали на место для выяснения причин. В ходе изучения места происшествия обнаружили посторонний предмет на путях – металлический обломок. Именно он и стал причиной схода вагона с рельс. В течение 40 минут вагон был поставлен на рельсы, он продолжил движение. Пострадавших нет.