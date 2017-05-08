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Причиной схода трамвая с рельсов стал металлический обломок

Причиной схода трамвая с рельсов стал металлический обломок

В редакцию Myslo позвонил Валерий Симакович, директор МКП «Тулгорэлектротранс», и дал официальный комментарий произошедшей ситуации.

Напомним, что сегодня, 8 мая, на пересечении улиц Металлургов и Волкова трамвай сошел с рельсов.

Валерий Симакович, директор МКП «Тулгорэлектротранс»

Вагон сошел с путей в 7.38. Ревизоры предприятия МКП «Тулгорэлектротранс» оперативно выехали на место для выяснения причин. В ходе изучения места происшествия обнаружили посторонний предмет на путях – металлический обломок. Именно он и стал причиной схода вагона с рельс. В течение 40 минут вагон был поставлен на рельсы, он продолжил движение. Пострадавших нет.

 

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 11:10 +5
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Люди
Валерий Симакович
Место
Тулаулица Металлурговулица Волкова

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