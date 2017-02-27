В Донском ВАЗ на скорости врезался в столб

Фото УГИБДД по Тульской области.

26 февраля в 19.30 в Донском на улице Трудовой 28-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21099, не выбрал безопасный скоростной режим и врезался в столб.

В аварии пострадали три человека.

Водителя и 31-летнюю пассажирку госпитализировали с многочисленными травмами.

32-летнего пассажира после оказания медицинской помощи отпустили домой. Как сообщает УГИБДД по Тульской области, водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.