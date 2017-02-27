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В Туле 23-летняя девушка задержана за убийство сожителя
Фото: chaikovskie.ru

В Туле 23-летняя девушка задержана за убийство сожителя

Во время ссоры она дважды ударила мужчину ножом. Потерпевший скончался на месте.

Обычный бытовой конфликт, разгоревшийся 24 февраля в одном из частных домов посёлка Плеханово, закончился убийством.

По предварительным данным, в тот день 23-летняя девушка вместе с 30-летним сожителем распивали алкоголь. Между ними произошёл конфликт, тулячка схватила кухонный нож и нанесла мужчине два удара в область груди. Потерпевший скончался на месте.

Зареченским межрайонным следственным отделом по г. Туле СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:10 0
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