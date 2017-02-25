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Полицейские задержали подозреваемого в поджоге дома в Богородицке, в котором погибли четыре человека

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге дома в Богородицке, в котором погибли четыре человека

Мужчина на почве ревности поджог дом, в котором находилась жена, ее любовник и их общие знакомые.

Полицейскими в Богородицке задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Богородицкий» получили информацию, что возгорание жилого дома в переулке Володарского на территории районного центра в ночь на субботу произошло после умышленного поджога, в результате чего погибли четверо и пострадал один человек.

В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий эти сведения получили подтверждение. При дальнейшей работе полицейские установили личность и местонахождение мужчины, по предварительным данным, причастного к содеянному.

Сотрудники полиции задержали 35-летнего ранее несудимого подозреваемого в квартире по месту жительства.

Он был доставлен в отдел МВД для дальнейшего разбирательства. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, пожар произошел сегодня ночью в Богородицке. В огне погибли двое мужчины и две женщины, хозяин дома госпитализирован с ожогами в больницу.

По подозрению в поджоге задержан 35-летний мужчина, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области. 

По версии следствия, в ночь с 24 на 25 февраля в частном доме в городе Богородицке Тульской области пятеро местных жителей - 30-летний хозяин дома, двое его знакомых мужчин, 32 и 36 лет, и двое женщин, 33 и 39 лет, распивали спиртные напитки.

Около 3 часов ночи к дому подошел подозреваемый. Его супруга находилась в этот момент вместе с хозяином дома. Приревновав жену, он решил отомстить и поджег террасу.

30-летний мужчина, получив ожоги тела, сумел выбраться на улицу. Смерть оставшихся в доме 4-х человек наступила на месте происшествия, предположительно, от отравления угарным газом.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 21:29 0
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Туляк из ревности поджег в Богородицке дом, где находилась жена, ее любовник и их знакомые
Туляк из ревности поджег в Богородицке дом, где находилась жена, ее любовник и их знакомые
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