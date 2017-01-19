Режиссер Василий Сигарев покажет тулякам свой фильм «Страна ОЗ»
29 января в 15.00 в Доме культуры «Ясная Поляна» он представит зрителям новогоднюю комедию.
«Страну ОЗ» называют безумным психоанализом русской души, так точно ухватывающим суть времени, как прежде удавалось только Алексею Балабанову. А самого Сигарева – мрачным режиссером.
Синопсис картины.
Со зрителями встретятся режиссёр Василий Сигарев и актриса Яна Троянова, исполнившая главную роль в фильме.
Цена билетов 300 рублей. Билеты в галерее «Ясная Поляна», ДК «Ясная Поляна» (тел. 8-953-961-37-49). 18+
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