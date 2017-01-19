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Режиссер Василий Сигарев покажет тулякам свой фильм «Страна ОЗ»

Режиссер Василий Сигарев покажет тулякам свой фильм «Страна ОЗ»

29 января в 15.00 в Доме культуры «Ясная Поляна» он представит зрителям новогоднюю комедию.

«Страну ОЗ» называют безумным психоанализом русской души, так точно ухватывающим суть времени, как прежде удавалось только Алексею Балабанову. А самого Сигарева – мрачным режиссером.

Синопсис картины. Новый год в России — стихия неуправляемая и беспощадная. Именно в это волшебное время непостижимый колорит русской души проявляет себя во всей красе. Пока жители Екатеринбурга готовятся к главному национальному празднику и шинкуют оливье, Ленка Шабадинова спешит до боя курантов принять смену в киоске на улице Торфорезов. Но она даже не подозревает, что новогодняя ночь приготовила для нее свой безумный сценарий.

Со зрителями встретятся режиссёр Василий Сигарев и актриса Яна Троянова, исполнившая главную роль в фильме.

Цена билетов 300 рублей. Билеты в галерее «Ясная Поляна», ДК «Ясная Поляна» (тел. 8-953-961-37-49). 18+

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 13:27 +1
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Место
ДК Ясная Поляна

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