Жительница д. Яньково: «Вместо расчистки дороги администрация Щекино предлагает получить справку о снежной блокаде деревни»

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Многодетная семья – единственная, которая зимой проживает в деревне Яньково Щекинского района. Остальные владельцы домов не рискуют здесь проводить зиму. В редакцию Myslo обратилась жительница деревни с просьбой решить проблему с расчисткой дороги.

По ее словам, с пятницы ее внучка-первоклассница не ходит в школу – дорогу замело, а расчисткой дороги никто не занимается.

– Обычно «Газель» приезжает и забирает внучку в школу, но сейчас она не проедет, – рассказывает Земфира Олеговна.

Магазина в деревне нет, за продуктами приходится ездить, но по заметенной дороге машина не проедет. Семья у Земфиры Олеговны большая: она, муж, дочь с зятем и трое внуков (внук ходит в детский сад, внучка – в школу, а другой внучке сейчас 2 месяца).

– У нас кончился хлеб, мука, я уже не знаю, чем кормить детей, осталась одна картошка. Муж попытался было через поле пройти, чтоб добраться до работы, но там столько снега… Администрация районная предлагает нам подтвердить отсутствие на работе и в школе, выдав справку. Дорогу чистить никто не собирается, – рассказала женщина.

В пресс-службе администрации Щекинского района наличие проблемы подтвердили.

– Подрядчику дано поручение завтра в 9.00 прочистить дорогу до деревни, –

сообщила Myslo референт главы администрации по взаимодействию с органами местного самоуправления, общественными организациями и СМИ Оксана Власова.

Кстати, ситуация подобная складывается в деревне не первый раз. в декабре Myslo уже публиковало заметку о подобном отношении местных властей к проблемам живущей в Яньково семьи. Тогда жители две недели ждали уборки снега.

Отметим, что из-за нерасчищенной дороги в небольшой деревне Хомяковка в Киреевском районе в январе 2016 года умер мужчина. В течение нескольких дней жители населенного пункта добивались от местных властей того, чтобы расчистили дорогу. Скорая помощь смогла добраться в деревню лишь после того, как, наконец, убрали снег. Только уже было поздно — 83-летний мужчина скончался по пути в больницу.