В Новомосковске пьяный пенсионер с ножом напал на полицейского

В Новомосковске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 62-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

Следствием установлено: 9 ноября 2016 года в полицию сообщили о том, что в одной из квартир в Новомосковске пьяный мужчина избил свою жену. На место происшествия прибыли участковый уполномоченный совместно с полицейским-водителем ППС.

Женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов подробности случившегося. Полицейский предложил злоумышленнику проехать в отдел полиции.

В ответ мужчина схватил с подоконника нож и напал с ним на участкового уполномоченного.

Сотрудник полиции сумел увернуться от удара, после чего полицейский-водитель выбил нож из рук обвиняемого, тем самым предотвратив его дальнейшие противоправные действия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.