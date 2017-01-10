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Под Тулой фура съехала в кювет

Под Тулой фура съехала в кювет

Обошлось без пострадавших.

На автодороге М-2 «Крым» перед поворотом на Тулу фура съехала в кювет.

В аварии, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Галерея
Фура в кювете на М-2, Фото: 1
Фура в кювете на М-2, Фото: 2
Фура в кювете на М-2, Фото: 3
Фура в кювете на М-2, Фото: 4
Фура в кювете на М-2, Фото: 5
Фура в кювете на М-2, Фото: 6
Фура в кювете на М-2, Фото: 7
Фура в кювете на М-2, Фото: 8
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:25 0
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