Под Тулой фура съехала в кювет

Обошлось без пострадавших.
На автодороге М-2 «Крым» перед поворотом на Тулу фура съехала в кювет.
В аварии, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
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