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Очаровательная Гаечка ищет дом

Очаровательная Гаечка ищет дом

Гаечку подкинули к дверям подъезда жилого дома, несколько дней она просидела в одиночестве. Но люди сжалились и принесли её в ветклинику на передержку. До сих пор кошка находится там.

Сейчас этой крохе всего около трех месяцев. Гаечка здоровая и очень ласковая кошка. Она обработана от паразитов, приучена к лотку и ждет, когда судьба подарит ей заботливого хозяина.

Эта ласковая чудесная кошечка наполнит любой ваш день радостью и теплом. Забирайте скорее! 

Тел. 8-960-608-51-58.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 14:20 +7
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