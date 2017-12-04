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Зверьё моё
Помогите найти дом котятам

Помогите найти дом котятам

ДРУЗЬЯ!!!! Прошу помощи. Вчера, далеко от Тулы, в глуши, на мосту, в лужах и снегу, нашли пятерых котят, их, подросших, примерно полуторомесячных, выбросили умирать под колеса. Мы нашли их еще сухими. Оставить там, на смерть той же ночью, рука не поднялась. Котята у меня - все 5. 

Здоровые, трескают за обе щеки, отходят от стресса, начинают играть. 
Одному дом нашли, остальные ждут хозяев. ПОЖАЛУЙСТА!!!!! РАСПРОСТРАНИТЕ ИНФОРМАЦИЮ РЕПОСТОМ И ПО ЗНАКОМЫМ!!! 8-953-426-54-04 мой номер.
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Автор: parus74, вчера, в 16:46 +21
Юный котик ищет дом
Юный котик ищет дом
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