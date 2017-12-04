Помогите найти дом котятам

ДРУЗЬЯ!!!! Прошу помощи. Вчера, далеко от Тулы, в глуши, на мосту, в лужах и снегу, нашли пятерых котят, их, подросших, примерно полуторомесячных, выбросили умирать под колеса. Мы нашли их еще сухими. Оставить там, на смерть той же ночью, рука не поднялась. Котята у меня - все 5.

Здоровые, трескают за обе щеки, отходят от стресса, начинают играть.