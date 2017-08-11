На Рихарда Зорге найден спаниель
В Пролетарском районе, на ост. Р. Зорге найден взрослый спаниель.
Знает команды, дружелюбный и ооооочень несчастный!
Особая примета — одно ухо короче другого.
Ищем прежних или новых хозяев!
Тел.: 8 (953) 974-05-52, Ирина (девушка, которая нашла собаку).
8 (920) 277-00-02, центр помощи бездомным животным «Любимец» (пёс сейчас там).
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