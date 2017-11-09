Котятки из «Любимца» ищут дом
Эти котята и подростки живут в Центре помощи бездомным животным «Любимец». Пока они содержатся за счет центра, но каждая из них ждёт, когда за ней придёт её хозяин, и заберёт в тёплый и уютный дом.
Посмотрите, может среди них
ваш друг?
Также можно стать для любого из этих котят, и других кошек собак, которые живут в «Любимце» куратором. Это возможность помогать в содержании и участвовать в судьбе животного, если вы не можете взять его к себе домой.
Центр помощи бездомным животным «Любимец»: Тула, ул. Набережная, д. 3. Тел. 8 (920) 277-00-02.
Проезд до остановки «Дежурный магазин» автобусом 24 и автолайном 4М.
Работает без выходных с 09.00 до 20.00.