Котятки из «Любимца» ищут дом

Эти котята и подростки живут в Центре помощи бездомным животным «Любимец». Пока они содержатся за счет центра, но каждая из них ждёт, когда за ней придёт её хозяин, и заберёт в тёплый и уютный дом.



Посмотрите, может среди них

ваш друг?



Также можно стать для любого из этих котят, и других кошек собак, которые живут в «Любимце» куратором. Это возможность помогать в содержании и участвовать в судьбе животного, если вы не можете взять его к себе домой.

Центр помощи бездомным животным «Любимец»: Тула, ул. Набережная, д. 3. Тел. 8 (920) 277-00-02.

Проезд до остановки «Дежурный магазин» автобусом 24 и автолайном 4М.

Работает без выходных с 09.00 до 20.00.