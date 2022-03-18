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Зверьё моё
На Косой Горе найден мопс

На Косой Горе найден мопс

В Туле в поселке Косая Гора на ул. Максима Горького найден мопс. Сейчас находится на 1-м посту в полиции. До 19.00 его обещали приютить там.

Пес, вероятно, потерялся. Разыскиваем хозяина!

Если это ваша собака и вы ее ищите, звоните по тел. 32−95−67.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru, «ВКонтакте» или WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 14:26 +2
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