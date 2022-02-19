Трехлапая кошка Мира ищет дом

Мире около года. У нее прекрасный характер, она будто создана, чтобы создавать уют, согревать теплом, дарить любовь. Она обожает своего человека, но ей нужно немного времени, чтобы освоиться.

Зато когда Мира привыкнет на новом месте, вы поймете, насколько она любит общение с человеком. Она будет ходить хвостиком и всегда проситься на ручки.

Мира здорова, стерилизована, обработана от паразитов, привита. В еде не привередлива. В лоток ходит без промахов.

Отдаётся с правом ненавязчивого отслеживания судьбы взрослым и ответственным людям строго не на самовыгул. Звоните, пишите, приезжайте знакомиться!

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