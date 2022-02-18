Стеша заслужила быть домашней и любимой

Да, у Стеши неприметная внешность. Да, она уже взрослая. Но разве это главное, когда речь идет о друге и члене семьи? Эта кошка заслужила быть домашней и любимой.

Стеше около двух лет. Она здорова, стерилизована, обработана от паразитов, привита. Обучена кошачьему этикету — лоток на 5+. Кулинарными изысками не избалована. А еще у нее набивная плюшевая шубка и щёчки, как у хомяка.

Стеша немного робкая и стеснительная, но только до тех пор, пока не попадет на ручки. В руках заботливого человека она сразу преображается: ласкается и поет замурчательные песни!

Подарите Стеше дом, она будет любить вас всю жизнь!

Отдаётся с правом ненавязчивого отслеживания судьбы взрослым и ответственным людям строго без самовыгула. Звоните, пишите, приезжайте знакомиться.

Вся информация «ВКонтакте» или по тел.: 8−953−183−00−00 (Наталья), 8−960−599−41−67 (Юлия), 8−953−971−13−28 (Юлия) (писать на WhatsApp).

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