Кошка спрыгнула с балкона. Помогите найти!
25 июня эта кошка спрыгнула со второго этажа лоджии на ул. Макаренко, 9Б, и убежала.
Белая, два небольших тёмных пятна на голове, гладкошерстная, глаза желтые, возраст - около 1 года, стройная, худощавая.
Отзывается на имя «Пуля». На шее черный ошейник от блох.
Пожалуйста, если кто ее видел - позвоните хозяевам: 8 (953) 441-70-90.
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