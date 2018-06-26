Кошка спрыгнула с балкона. Помогите найти!

25 июня эта кошка спрыгнула со второго этажа лоджии на ул. Макаренко, 9Б, и убежала.

Белая, два небольших тёмных пятна на голове, гладкошерстная, глаза желтые, возраст - около 1 года, стройная, худощавая.

Отзывается на имя «Пуля». На шее черный ошейник от блох.