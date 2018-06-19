Добряк - Пух ждёт хозяина

Это пёс по имени Пух или Счастье. Ему немного больше 1 года, он абсолютно здоров, привит (ветпаспорт), стерилизован.

Пух готов влиться в добрую дружную семью и поселиться там навеки. Этот замечательный мальчик открыт всему миру, любит людей, детей - сгусток положительной энергии и веселья. Никогда вы не ощутите рядом с Пухом пустоту и одиночество!

Пёс умен, хорошо чувствует человека и поддаётся воспитанию. Кроме того, он имеет громкий гавк и ответственно несёт службу по охране дома - ни один враг не проскочит! На чужих добродушный нрав Пушка не распространяется.

Подойдет как квартира (при возможности активных прогулок), так и частный дом (только не на цепь).

Пишите, звоните, приходите за своим Счастьем!

Тел. 8 (962) 273−38−28, Юля,

8 (910) 162−04−68, Маша.

Возможна доставка недалеко по области.