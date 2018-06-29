Сырок ищет хозяев
Знакомьтесь - это малыш Сырок, ему примерно 4 месяца.
Котейка здоров, очень игривый и ласковый, обладает задатками охотника.
Сырок отлично ладит с кошками. Очень умный и чистоплотный, в лоточек ходит без промахов.
Кто ещё живёт без преданного друга? Возьмите Сырка к себе!
Телефон: 8 (910) 559-19-74, Оксана.
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