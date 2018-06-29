Сырок ищет хозяев

Знакомьтесь - это малыш Сырок, ему примерно 4 месяца.



Котейка здоров, очень игривый и ласковый, обладает задатками охотника.

Сырок отлично ладит с кошками. Очень умный и чистоплотный, в лоточек ходит без промахов.

Кто ещё живёт без преданного друга? Возьмите Сырка к себе!

Телефон: 8 (910) 559-19-74, Оксана.