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Зверьё моё
Сырок ищет хозяев

Сырок ищет хозяев

Знакомьтесь - это малыш Сырок, ему примерно 4 месяца.


Котейка здоров, очень игривый и ласковый, обладает задатками охотника. 

Сырок отлично ладит с кошками. Очень умный и чистоплотный, в лоточек ходит без промахов. 

Кто ещё живёт без преданного друга? Возьмите Сырка к себе! 

Телефон: 8 (910) 559-19-74, Оксана. 

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 14:07 +6
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