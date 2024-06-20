  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Зверьё моё
  5. Дикомятный котенок ищет дом - Блог «Зверьё моё» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Дикомятный котенок ищет дом

Дикомятный котенок ищет дом

Мы уже возвращались к своей машине, чтобы уехать домой с фестиваля в Алексинском районе, когда к нам обратились спасатели. 

- Котенка возьмете?

- Некуда. Уже есть.

- Погибнет, собаки растерзают. В часть в Алексин забрать не можем - там и так много котов. 

Пришлось забрать. Киса оказалась хорошенькой, но с небольшими проблемками, характерными для уличного животного. Мы сделали все, что могли: вывели паразитов, залечили глазик, начали обработку ушей от ушных клещей. На вид ей около 1,5-2 месяцев. 



Живет на лоджии, поскольку дома взрослый котик, который не очень рад такому соседству и стрессует. Кисонька обустроилась, стала ловчее, быстро приучается к лотку и играется. Балкона становится мало. 


Ночует на лоджии, днем периодически забираем на кухню, чтобы не было жарко

 

Мы бы оставили себе, но увы, не хватает времени присматривать за ней - мы часто уезжаем из дома.

Ищем добрые ручки, готовые ухаживать за кошечкой.

Хотим ненавязчиво отслеживать ее судьбу время от времени: уж очень этот котенок похож на нашего кота в детстве. 

Наша дикомятная кошечка