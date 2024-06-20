Дикомятный котенок ищет дом

Мы уже возвращались к своей машине, чтобы уехать домой с фестиваля в Алексинском районе, когда к нам обратились спасатели.

- Котенка возьмете?

- Некуда. Уже есть.

- Погибнет, собаки растерзают. В часть в Алексин забрать не можем - там и так много котов.

Пришлось забрать. Киса оказалась хорошенькой, но с небольшими проблемками, характерными для уличного животного. Мы сделали все, что могли: вывели паразитов, залечили глазик, начали обработку ушей от ушных клещей. На вид ей около 1,5-2 месяцев.







Живет на лоджии, поскольку дома взрослый котик, который не очень рад такому соседству и стрессует. Кисонька обустроилась, стала ловчее, быстро приучается к лотку и играется. Балкона становится мало.



Ночует на лоджии, днем периодически забираем на кухню, чтобы не было жарко





Мы бы оставили себе, но увы, не хватает времени присматривать за ней - мы часто уезжаем из дома.

Ищем добрые ручки, готовые ухаживать за кошечкой.

Хотим ненавязчиво отслеживать ее судьбу время от времени: уж очень этот котенок похож на нашего кота в детстве.

Наша дикомятная кошечка