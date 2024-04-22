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Активный и дружелюбный щенок в добрые руки

Активный и дружелюбный щенок в добрые руки

Эту девчушку нашли на одном из заводов. Там собаке, конечно не место, поэтому ей ищут добрые руки.

Собаке около двух месяцев. Ей уже сделали первую прививку. Очень дружелюбная, активная и добрая. 

Все вопросы по тел. 8-902-754-53-60 (Мария), 8-915-783-80-30 (Олег).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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сегодня, в 17:59 +3
 

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