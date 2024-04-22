Активный и дружелюбный щенок в добрые руки

Эту девчушку нашли на одном из заводов. Там собаке, конечно не место, поэтому ей ищут добрые руки.

Собаке около двух месяцев. Ей уже сделали первую прививку. Очень дружелюбная, активная и добрая.

Все вопросы по тел. 8-902-754-53-60 (Мария), 8-915-783-80-30 (Олег).

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