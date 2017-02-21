Мyslо-касса: покупай билеты за наличные деньги!

В душе вы немного старообрядец и деньги предпочитаете хранить не в сберегательной кассе, а под подушкой? Блага цивилизации в виде онлайн-платежей и электронных денег вам чужды? Ничего страшного, майсло-касса готова протянуть вам руку из эпохи диджитал в эпоху старых добрых товарно-денежных отношений. Проще говоря, мы запустили прием наличных денег!

Как забронировать понравившиеся места без комиссии?



Выбираете концерт ---->

1. Указываете свой номер телефона (обязательно).

2. Указываете электронную почту (необязательно).

3. Выбираете способ оплаты «Наличные деньги». Нажимаете «Забронировать».

В SMS вам тут же придет подтверждение брони с указанием времени, до которого нужно ее выкупить. Обычно это нужно сделать до 18.00 следующего рабочего дня.

Пример: вечером в пятницу, после 150 г пшеничной, вы наконец решаетесь забронировать билет на концерт любимой группы «Любэ». Совершаете все вышеобозначенные действия, получаете SMS c подтверждением брони. Выкупить билет вам нужно до 18.00 ближайшего рабочего понедельника.

Обратите внимание: бронирование билетов на концерты прекращается за пять будних дней до самого мероприятия.

Покупайте билеты заранее и будьте счастливы.

Внимание! За один раз нельзя бронировать более восьми билетов. Подряд сделать несколько заказов тоже не получится. Простите, извините, так мы боремся с накрутками.

Вы всегда можете приобрести билеты на месте без бронирования. Наш кассир предложит вам схему зала со свободными местами. Получается, что даже интернет вам не нужен. Бэк ту зе рутс, товарищи!

График работы офлайн-кассы Myslo

Пн.-пт. с 9.00 до 18.00. Обед с 12.00 до 13.00

Адрес: пр. Ленина, 116, офис газеты «Слобода». На входе подмигните охраннику и скажите, что вы за билетами в «Майсло-кассу». Приветливый секьюрити укажет путь.