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Нашли ошибку на Myslo.ru? Нажмите ctrl+enter

Нашли ошибку на Myslo.ru? Нажмите ctrl+enter

По многочисленным заявкам читателей и в честь Дня грамотности Монголии мы запустили сервис исправления ошибок «Черномырдин».

Руководствуясь принципом «Лучше поздно, чем никогда», с замиранием сердца презентуем вам его! Всё, как всегда, предельно просто. Увидели на сайте ошибку или опечатку, выделите слово или предложение целиком и нажмите ctrl+enter.

 

 

Автор новости незамедлительно получит уведомление и исправит ошибку.

Текстов выходит много, и часто мы не можем себе позволить задерживать срочную новость. Нам очень стыдно, что у нас много опечаток (а иногда и ошибок), и мы постараемся быть внимательнее.

Уважаемые граммар-наци, этот способ будет намного эффективнее злопыхательства в комментариях. Давайте бороться за грамотность вместе, мы тоже ненавидим ошибки.

 

 

Автор: Сергей Коваленко, сегодня, в 17:20 +20
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