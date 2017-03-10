Нашли ошибку на Myslo.ru? Нажмите ctrl+enter

По многочисленным заявкам читателей и в честь Дня грамотности Монголии мы запустили сервис исправления ошибок «Черномырдин».

Руководствуясь принципом «Лучше поздно, чем никогда», с замиранием сердца презентуем вам его! Всё, как всегда, предельно просто. Увидели на сайте ошибку или опечатку, выделите слово или предложение целиком и нажмите ctrl+enter.

Автор новости незамедлительно получит уведомление и исправит ошибку.

Текстов выходит много, и часто мы не можем себе позволить задерживать срочную новость. Нам очень стыдно, что у нас много опечаток (а иногда и ошибок), и мы постараемся быть внимательнее.

Уважаемые граммар-наци, этот способ будет намного эффективнее злопыхательства в комментариях. Давайте бороться за грамотность вместе, мы тоже ненавидим ошибки.