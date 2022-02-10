10 февраля: слоупок-каникулы и попугай, который украл GoPro и провел экскурсию по нацпарку

Доброе утро! Вы только просыпаетесь и настраиваетесь на новый замечательный день, а мы уже собрали для вас подборку хороших новостей, чтобы помочь вам с этим. Самое главное – не забудьте их прочитать и побольше улыбайтесь. Поехали!

Что-то непонятное творится на улице. Сегодня в Туле дождь со снегом, а температура воздуха будет в районе 0 градусов.

Всем гостям префектуры Кагава в Японии предлагают опробовать новый вид досуга — слоупок-каникулы. Туристы смогут насладиться отдыхом в тематическим местах, интерьер которых создан в стиле покемона Слоупока. Об этом сказано в пресс-релизе Ассоциации туризма Кагавы.

Гостям региона предложат прокатиться до достопримечательностей на автобусах с изображением покемона, а также отправиться в небольшое путешествие на слоупок-пароме.

Ассоциация туризма также предлагает остановиться в тематических отелях, интерьер которых повторяет образ персонажа манги, аниме и видеоигр. Например, такие номера открылись в гостинице с горячими источниками в Котохире и в отелях в Касиме, Такамацу и Маругаме.

Также с помощью Слоупока в Кагаве рекламируют лапшу удон из-за созвучия японского названия покемона (Yadon) с названием блюда. При этом с 2015 года он был официальным символом почтовой службы региона.

Сегодня слушаем Mitski – «Love Me More».

Семья Верхулов остановилась в хижине у тропы Кеплера в новозеландском Национальном парке Фьордленд и решила заснять на GoPro двух попугаев вида кеа. Туристов хотели получить красивые кадры птиц, но одна из них выхватила устройство и улетела вместе с ним. Об этом глава семейства Алекс Верхул рассказал местному телеканалу 1 News.

Камера запечатлела полёт попугая над холмами в парке, а также посадку и неудачную попытку уничтожить камеру. Как рассказали владельцы устройства, они нашли GoPro по звуку, который издавала птица.

«Мы просто пошли на звук, который слышали внизу тропы. Очевидно, когда они поняли, что мы идём, то бросили свою новую «игрушку» и вернулись к себе на дерево. Оттуда они на нас и смотрели. Когда мой сын решил проверить камни недалеко от дерева, то нашёл камеру, которая на протяжении всего этого времени снимала», - рассказал турист Алекс Верхул.

Любите ли вы играть в прятки? Если у вас дома есть кот, то вам придётся делать это не раз, причём в роли водящего. Потому что эти пушистые наглецы обожают залезть в какой-нибудь укромный уголок и затаиться там. Вы можете сколько угодно их звать и проходить мимо, если им не захочется, они не отреагируют. Мы собрали для вас подборку фотографий котов, которые преуспели в прятках.

Хорошего дня и игривого настроения!