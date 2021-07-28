Пелагея Гусева, 20 лет

Пелагея Гусева – студентка кафедры журналистики ТулГУ. В таком юном возрасте девушка уже развивает собственное дело: открыла шоурум и фотостудию. А еще Пелагея – позитивный, активный и общительный человек.

Следить за жизнью Пелагеи можно в ее Instagram.

– Недавно в своем Instagram я проводила челлендж «30 дней красоты». В течение месяца создавала образы и демонстрировала их в своих историях. У меня есть комплект из базовых вещей, которые я ежедневно комбинировала между собой и меняла только обувь и аксессуары. Всем советую поучаствовать в этом челлендже: вы сможете понять, какой одежды не хватает, и освободить гардероб от вещей, с которыми давно пора распрощаться.

Образ на фото:

Топ, брюки, ремень – шоурум

Босоножки – Bershka

Сумка – Pinko

Раньше я не могла найти что-то подходящее для себя в Туле и ездила за одеждой в Москву. Именно поэтому решила создать шоурум. Так я получила возможность транслировать свое представление о моде и стиле. Искренне верила, что найдутся люди, которые разделят мой взгляд на наполнение гардероба и подход к выбору одежды. Мне нравится базовая и удобная одежда на каждый день, которая будет актуальна на протяжении нескольких сезонов.

Сейчас я практически не покупаю вещи из масс-маркета, еженедельно беру актуальные и стильные позиции из новых коллекций своего шоурума. Цены на одежду в магазинах сильно завышены, а я, как и многие, хочу приобретать качественные изделия по максимально доступной цене. Эту идею я и попыталась реализовать.

Покупаю одежду и аксессуары, исходя из собственных потребностей. Перед покупкой провожу ревизию гардероба, сортирую актуальные и устаревшие позиции и понимаю, на что мне стоит обратить внимание при следующей покупке.

Любимые бренды – Pinko, DNKY, GUESS. Покупка брендовых вещей для меня – это исполнение мечты и эмоциональное удовольствие. Например, сумку Pinko я хотела купить целых три года и недавно все-таки решилась на это. Еще у меня есть шарф Gucci, который тоже долго был в моем «вишлисте».

Мой стиль в одежде можно охарактеризовать тремя словами – комфорт, минимализм, универсальность.

Из аксессуаров люблю кольца и сумки. Не ношу серьги, подвески, колье.

Духи меняю редко. Долгое время пользуюсь ароматами Tiffany & Co.

Люблю покупать одежду офлайн. Я получаю удовольствие от покупок, могу оценить материал и примерить изделие. Сам факт приобретения – это небольшой праздник. Вещи иностранных брендов я заказываю у байеров, это экономически выгодно. Байеры закупают изделия брендов за границей, где их стоимость ниже из-за отсутствия дополнительных налогов и наценок. Покупатели связываются с байерами, и те выкупают для них нужные позиции и отправляют клиентам. Однако среди байеров есть и мошенники, поэтому нужно пользоваться услугами только проверенных байеров, у которых большая клиентская база и хорошие отзывы.

Самые дорогие вещи в моем гардеробе – шарф Gucci и сумочка Pinko. Последняя еще и самая любимая, потому что я долго о ней мечтала. Неожиданных покупок нет, потому что очень рационально подхожу к выбору одежды.

Модные советы от Пелагеи

Если вы мечтаете составить новый гардероб и изменить жизнь, но не знаете, с чего начать, начните с простого. Соберите капсульный гардероб, состоящий из 5-10 позиций, которые вы сможете комбинировать между собой на протяжении всего сезона. Подпишитесь на стилистов, повторяйте их образы и ищите собственный стиль.

Одежда и внешний вид – это не только про оболочку, это про внутреннее состояние и его отражение, это то, что вы транслируете другим людям. Не забывайте радовать себя покупками. Одевайтесь со вкусом, не жалейте времени на сборы утром.

Попробуйте одеться так, как всегда хотели, но боялись, выпрямите спину и улыбнитесь.

Обещаю, вы сразу почувствуете энергию внутри, а люди вокруг вас будут говорить вам комплименты, от которых вы расцветете еще больше.

Обнимаю всех читателей портала Myslo, до встречи в моем Instagram!

Автор: Варвара Корнеева,

Фото: Богдан Сусакин.