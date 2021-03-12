Анастасия Паршутина, 31 год

Анастасия Паршина — учитель английского языка и переводчик.

А еще наша сегодняшняя героиня не мыслит свою жизнь без Франции. Любит интерьеры, в которых есть и элегантность, и нотка небрежности, французский кинематограф, особенно фильмы новой волны, привносит эту любовь в образы — нарочито утрированные, с беретами и тельняшками, тренчкотами бежевого цвета.

— Свободного времени у меня не очень много, но, если оно появляется, я предпочитаю почитать книгу или посмотреть хороший фильм (не только французский). Еще участвую в фотосессиях, в том числе для журналов. При этом моделью себя назвать не могу, это просто мое хобби, — делится Анастасия.

Следить за Анастасией можно в ее аккаунте в Instagram.

Последние лет 10 все покупки, за редким исключением, совершаю онлайн. Не люблю ходить по магазинам, мне, это утомительно, отнимает много времен, а разнообразием наши торговые центры не отличаются.

Образ:

Сапоги, пальто, юбка, сумка, пояс — La Redoute,

Берет, цепочка — AliExpress,

Перчатки — HM,

Рубашка, водолазка — Vanessa Seward,

Шарф — Dorothy Perkins.

Раньше покупала много обуви и, к сожалению, уделяла внимание количеству, а не качеству. Сейчас пересмотрела этот вопрос и стараюсь, чтобы в гардеробе появлялись вещи, которые я буду носить не один сезон и которые будут хорошо сочетаться между собой. Это касается и обуви и одежды.

Обожаю французские бренды, которые можно найти в интернет-магазине La Redoute: Vanessa Seward, Balzac, Soeur, Antik Batik. Иногда покупаю что-то из аксессуаров в HM, Zara или Mango.

В моем гардеробе очень много обуви и платьев. На втором месте — джинсы. Если не хочется наряжаться, рука сразу тянется к ним. Считаю, что платье обязывает: выбор обуви, макияж, аксессуары. С джинсами проще.

Мода для меня — это способ самовыражения и инструмент проявления творчества.

Мне нравится смотреть на себя под разными углами, играть стилями, находить неожиданные сочетания цветов и элементов одежды.

Я слежу за модными блогерами в Instagram, иногда покупаю глянцевые журналы. Но все равно в итоге надеваю то, что нравится прежде всего мне, то, в чем я чувствую себя комфортно.

Вдохновить на создание образа меня может что угодно: случайная фотография, старый голливудский фильм, книжный персонаж, букет цветов или найденные мамины старые серебряные серьги.

Наверное, если бы у меня был талант к живописи, я бы рисовала. Но его нет, так что я направляю свое вдохновение в другое русло.

Лет 10 назад в моей жизни был период, когда я сходила с ума от стиля хиппи и летом обвешивала себя браслетами, серьгами и бусами. Тогда я, видимо, наигралась. Сейчас предпочитаю минимализм: цепочка, пара серебряных колец и изредка часы. Если говорить про сумки, то на работу выбираю вместительную черную, а для прогулок небольшую, исключительно для кошелька и телефона.

Из того, что куплено давно и сейчас никак не используется — шуба. Это и самая дорогая моя покупка. Если говорить про то, что ношу каждый день, то это оправа для очков Fendi.

Я почти не совершаю спонтанные покупки.

Прежде чем что-то купить, несколько раз подумаю, нужно ли мне это и с чем буду носить вещь.

Но однажды я купила в интернет-магазине небольшую шляпку с вуалеткой ручной работы. Зачем? Что много движело? Но в итоге, о покупке не пожалела: шляпка пригодилась на нескольких фотосессиях.

Самая любимая вещь в гардеробе — плюшевая пижама. Холодной зимой нет ничего приятнее и теплее, чем она.

Из парфюма мне нравятся цветочные и фруктовые ароматы. Из последних фаворитов — Dolce Gabbana The One и Chanel Gabrielle. Перед выходом из дома всегда наношу немного парфюма на одежду, приятный аромат дарит мне хорошее настроение на весь день.

Фото Дмитрия Дзюбина.

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