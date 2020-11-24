Екатерина Макарова, 26 лет

Екатерина по образованию врач, работала в медицине, но сейчас полностью посвятила себя SMM-сфере. Девушка работает инстаграм-маркетологом и SMM-специалистом с коммерческими и личными профилями, а также развивает свой собственный блог, в котором более 67 тысяч подписчиков.

Екатерина активная, творческая, любит спорт, фотографию, путешествия и танцует в команде Neo Dance Family.

– Очень люблю шопинг, хожу по магазинам несколько раз в месяц. Вещи покупаю как целенаправленно, так и спонтанно, по настроению. В моем гардеробе есть всё — спортивные толстовки и кроссовки, деловые брюки и пиджаки, платья разных фасонов.

Образ:

Кроссовки – Reebok Instapump

Джинсы, очки – ASOS

Свитер – Н&М

Куртка – Simplee

Сумка – Aliexpress

Мне сложно выбрать один любимый бренд. Люблю одежду из Н&М и Zara, спортивные вещи покупаю в Adidas, Reebok, Nike, а среди премиум-брендов больше всего нравится Guess.

Любимые ароматы — это Armani Si и Lacoste. Но мне нравятся разные ароматы под настроение.

Называю свой стиль «танцевальный». Если мне что-то понравилось, я сразу примеряю это в танец, поэтому скорее мне ближе спортивный, яркий, привлекающий внимание стиль.

У меня очень много кроссовок – около 30-40 пар. Причём многие из них необычные и интересные. Еще люблю очки и сумки интересной формы и с необычными принтами.

Мода для меня — это то, что идёт изнутри, состояние души, привычки и вкусы в определённый момент времени. Она может меняться от настроения и событий, но всегда отражает именно меня. Стараюсь следить за модными трендами, но при этом всегда добавляю и покупаю именно то, что нравится мне.

Я подписана на некоторых фэшн-блогеров, также периодически сама ищу какие-то статьи о трендах сезона.

Вдохновение черпаю от танцев и музыки, от тех людей, за которыми наблюдаю. Но не копирую их полностью, всегда добавляю что-то свое.





Самая дорогая вещь — кроссовки Y-3 стоимостью около 40 тысяч рублей и дизайнерская сумка ручной работы стоимостью 50 тысяч рублей.

Самая неожиданная покупка – ботильоны для танцев по направлению Pole Dance и Strip. А самые любимые: бомбер Adidas by Pharrell Williams, кроссовки Nike Air золотые и любимое платье с разрезом от бедра.

В нашем блоге «Уличная мода» наконец-то появились новые лица! Но давайте будем относиться друг к другу с уважением. В комментариях запрещены оскорбления, их мы будем безжалостно удалять. Образ можно критиковать сколько угодно, а вот героя – нет.

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