Артём Илюхин, 23 года

Сегодня к нам в рубрику попал тренер, бизнесмен и самый настоящий представитель спортивный жизни Тулы. Артём считает, что чувство стиля и внешняя красота — необходимые составляющие в его деле, а откуда он черпает вдохновение и как создаёт свой собственный стиль, об этом читайте сегодня в блоге.

В связи с тем, что мой день расписан почти поминутно, времени ходить по магазинам практически и не бывает. Хорошо, если это будет 1-2 раза в месяц, иногда чаще. Одежду покупаю в Туле: в Reebok, Bershka, Zara.

Образ: кроссовки, джинсы, майка Zara, куртка Moncler, часы Hanowa.

Я всегда вдохновляюсь профессиональными спортсменами не только в их работе, но и в жизни: обращаю внимание, как они одеваются, каким трендам следуют, в принципе, из этого и черпаю вдохновение для своих образов.

Для меня, мода — это то, чему следует соответствовать, но стиль — это сугубо индивидуальная черта! К сожалению, сейчас мало людей, которые могут найти себя и свою стилистику, а больше всего замечаешь «жертв» моды.

Большую часть своего времени я провожу в зале, где ношу различную спортивную одежду (футболки, шорты, кроссовки и т. п.), но вне работы предпочитаю свитшоты и джинсы.

Не сказал бы, что я сторонник аксессуаров, но всегда со мной наручные часы и серебряный браслет.

Дорогие вещи — это, конечно, хорошо, но если они практичные! Что касается моего выбора, то не побоюсь потратиться на ботинки и верхнюю одежду.